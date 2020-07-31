Сестра рассказала о зарезанной мужем на глазах детей женщине

Зарезанная мужем на глазах закрытых в машине детей женщина хотела уйти от супруга, потому что он поднимал на нее руку. Об этом рассказала двоюродная сестра убитой, пишет портал «74.ru».

Накануне в Челябинской области произошло громкое убийство – 31-летний житель Башкирии зарезал супругу на глазах детей. Автор видео не решился подойти к неадекватному убийце. Вскоре мужчину задержали. После убийства детей передали бабушке со стороны мамы. Возбуждено уголовное дело.

По словам родственницы, она долго скрывала взаимоотношения в семье, пока муж не рассек ей лоб во время очередного избиения. Она ушла от него, но после того как мужчина попросил прощения, дала ему последний шанс. Супруги помирились буквально за десять дней до убийства.

Сестра молодой матери также рассказала, что мужчина был безработным, и ее родственница приносила деньги в семью. В частности, женщина шила на заказ и была зарегистрирована в качестве ИП.