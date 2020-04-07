Сергей Кравцов посоветовал новую платформу для дистанционного обучения

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Министр просвещения Сергей Кравцов в МИА «Россия сегодня» ответил на вопросы по теме «Обеспечение возможности обучения на дому с использованием дистанционных технологий». Он отметил, что и технические, и организационные, сложности на сегодняшний день присутствуют, и о них известны. Над решением этих проблем круглосуточно работают лучшие специалисты страны.

Министр просвещения рекомендовал всем пользоваться платформой CIFRA.SCHOOL. Она поможет учителям, родителям и самим школьникам проходить дистанционное обучение даже при минимальной скорости интернета. Здесь уже выложены все материалы по ряду предметов. Старт платформы намечен на 7 апреля. С 23 апреля список предметов будет полным.

По всем вопросам можно звонить на круглосуточную горячую линию 8-800-200-91-85