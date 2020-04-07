Сергей Кравцов посоветовал новую платформу для дистанционного обучения

7info 2
Новости мира

Дагестанец сломал девушке челюсть

37-летний житель Дагестана сломал 29-летней девушке челюсть. ЧП произошло на территории Кизлярского района. Случай произошел ночью с 29 на...
Узнать больше
Новости мира

Сбербанк даёт разъяснения о предоставлении кредитных каникул

Федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за...
Узнать больше
Коронавирус мир

Сергей Безруков начал рисовать картины во время самоизоляции

Известный российский актер Сергей Безруков начал рисовать картины во время периода самоизоляции. Об этом знаменитый артист рассказал в своем Инстаграме.
Узнать больше
Новости мира

Любопытный кот помешал спортсмену снимать домашнюю тренировку

Кот форварда ФК «Сент-Этьен» (Франция) Франка Онора помешал своему хозяину записать на видео тренировочный процесс. Прикольный момент разместили на странице футбольной команды...
Узнать больше
Новости мира

Замминистр юстиции РФ Денис Новак предложил отложить регистрацию браков и регистрацию разводов до 1 июля

И снова новости о браках и разводах. В России планируется отложить заключение браков и регистрацию разводов до 1 июля,  сообщил замминистра юстиции РФ Денис Новак. -Министерство...
Узнать больше
-

Министр просвещения Сергей Кравцов в МИА «Россия сегодня» ответил на вопросы по теме «Обеспечение возможности обучения на дому с использованием дистанционных технологий». Он отметил, что и технические, и организационные, сложности на сегодняшний день присутствуют, и о них известны. Над решением этих проблем круглосуточно работают лучшие специалисты страны.

Министр просвещения рекомендовал всем пользоваться платформой CIFRA.SCHOOL. Она поможет учителям, родителям и самим школьникам проходить дистанционное обучение даже при минимальной скорости интернета. Здесь уже выложены все материалы по ряду предметов. Старт платформы намечен на 7 апреля. С 23 апреля список предметов будет полным.

По всем вопросам можно звонить на круглосуточную горячую линию 8-800-200-91-85

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В нацпарке «Мещерский» оштрафовали более 20 любителей шашлыка

Новости Рязани
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой рязанцам не рекомендовано посещать парки и скверы. Но не все соблюдают эти предписания. Так, в субботу,...
Узнать больше

Где в Рязани можно заказать продукты на дом

Администрация
Из-за сложившейся непростой эпидемиологической ситуации рязанцам не рекомендовано без необходимости покидать дом. Для удобства горожан многие магазины, кафе и...
Узнать больше

Школьники смогут написать ВПР из дома

Новости мира
Российским школам дана возможность провести всероссийские проверочные работы (ВПР) на дому. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал в МИА «Россия...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанский губернатор рассказал о ситуации с коронавирусом в программе Соловьёва

Видео
В понедельник, 6 апреля, губернатор Рязанской области Николай Любимов вышел в прямой эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1». 
Узнать больше

Сотрудник рязанской колонии заразился коронавирусом

Новости Рязани
Болезнь проходит в лёгкой форме, госпитализация сотруднику не потребовалась. Вместе с членами семьи мужчина находится на самоизоляции.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявлено ещё 5 случаев заражения COVID-19. Об этом утром в понедельник, 6 апреля, сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В нацпарке «Мещерский» оштрафовали более 20 любителей шашлыка

Где в Рязани можно заказать продукты на дом

Сергей Кравцов: Вся система образования готовится к 75-летию Победы