Семья погибшего в ДТП с Ефремова оценила слова адвоката о «невиновности»

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Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, оценил новую позицию актера. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По его словам, потерпевшая сторона уже «морально устала» от все более удивительных заявлений защиты Ефремова.

«Сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок», — говорит он.

Потерпевший считает, что новое заявление Ефремова — попытка избежать наказания.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов считает себя виновным в том, что ДТП произошло с участием его автомобиля. При этом, как он отметил, это не означает, что он признает себя виновным в совершении самого ДТП.

При этом Пашаев позже отметил, что его не так поняли. По словам адвоката, он не говорил, что артист отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался.