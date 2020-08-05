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Семилетняя девочка спасла ребенка из бассейна в Крыму

Иван Федоров

Семилетняя девочка из Тулы спасла пятилетнего мальчика из бассейна в одном из крымских отелей. Парень свалился в воду, когда катался на велосипеде. Героиня сама рассказала, как все случилось.

«Он едет и пробуксовывает. И колесо вообще закрутилось. И он уже почти выехал, но падает в бассейн. Прям боком. Я боялась больше всего, ну вдруг он там захлебнется», – уточнила девочка.

Спустя мгновение после падения девочка уже прыгнула в воду и подняла своего друга над водой, чтобы он не захлебнулся, ведь плавать он не умеет. Сама же спасительница плавать уже научилась и любит это делать. Через пару секунд на помощь детям подоспели родители мальчика, которые сидели за ближайшим столиком.

Теперь сотрудники МЧЧС хотят наградить отважную девочку за геройский поступок, сообщает РЕН ТВ.

«Такой поступок, без сомнений, заслуживает уважения и поощрения. Специалисты уже устанавливают все обстоятельства, контакты родителей ребенка, готовятся необходимые документы. Не каждый взрослый решится на такой шаг. Ребенка, безусловно, необходимо представить к награде!», – отметил глава регионального МЧС Сергей Шахов.

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