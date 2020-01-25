Семеро китайцев госпитализированы в Москве с подозрением на вирус

Семеро китайцев доставлены в больницу из отеля в Войковском районе Москвы. У госпитализированных имеется высокая температура и подозрение на вирусное заболевание.

Потерпевшие были госпитализированы из отеля «Арт-Москва» на метро Войковская. По словам пациентов, они страдают от плохого самочувствия уже несколько дней. Уточняется, что перед ухудшением состояния здоровья пострадавшие получили посылку из КНР.

Отмечается, что после осмотра одного китайца уже отпустили из медучреждения. Сейчас в отеле «Арт-Москва» также работают медики, сообщает РЕН ТВ.