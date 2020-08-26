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Сексолог рассказала, почему у женщин падает либидо

Иван Федоров

Сексолог Алия Королева рассказала, почему падает либидо у женщин. Она отметила, что у каждой женщины сексуальное желание проявляется в большей или меньшей мере, это зависит от множества психологических, физиологических и социальных факторов.

«Понятие нормы» сугубо индивидуально, и нельзя сравнивать себя с другими. Специалист отметила, что бывает слишком повышенное либидо – «нимфомания» – невозможность получить конечного удовлетворения, «насытиться».

«Причины этому бывают биологические — проблемы с гормонами, психические или психологические», – объясняила Алия Королева.

Страдают женщины и от пониженного либидо. Оно проявляется в избегании сексуальных контактов либо «формальном» ведении женщиной половой жизни с ощущением неприязни к процессу или страдании при этом.

«Причиной этому может быть менопауза, прием психотропных препаратов, лечение после долгой болезни, онкологические заболевания, проблемы щитовидной железы. Психологические проблемы, например, стресс, невротические расстройства, депрессия», — объяснила Королева.

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Самой распространенной причиной снижения либидо сексолог называет «социальный фактор», то есть возникновение проблем в сексуально-семейных отношениях.

Эксперт призвала не замалчивать проблему и не откладывать ее лечение. Королева настаивает на комплексном применении лекарственной терапии и психологической коррекции. Нужно принимать витамины, заниматься спортом и отдавать предпочтение здоровой пище, сообщает Пятый канал.

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