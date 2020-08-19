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Новости мираОбщество

Седокова прокатилась по Майами на велосипеде и шокировала фанатов роскошной фигурой

Иван Федоров

Популярная певица Анна Седокова вместе со своим возлюбленным Янисом Тиммой отдыхают в США. Знаменитость регулярно выкладывает в Инстаграм «горячие» снимки с отдыха и шокирует фанатов своей прекрасной фигурой. Так недавно Анна поделилась фотографиями и видео с велопрогулки.

Во время катания на велосипедах Анна была в темном откровенном бикини, салатовых кроссовках, а также кепке. По итогам катания она выложила в свой аккаунт пикантное фото, показав свою прелестную фигуру, а попавшее в Сеть видео с велопрогулки демонстрирует отличную талию певицы и сочную попу.

«Я и велик. Версия-2020. Сегодня он был окончательно покорен, и доминирование произошло», – подписала фото Седокова.

Она отметила, что Янис Тимма является для нее прекрасным учителем. Поклонники с восторгом оценили образ Анны. В адрес певицы посыпалось множество комплиментов, сообщает Метро.

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