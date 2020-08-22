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Седокова и Тимма признались друг другу в любви в соцсетях

Иван Федоров
Фото: Инстаграм Анны Седоковой

Певица Анна Седокова отдыхает в США со своим возлюбленным Яннисом Тиммой. Недавно они признались в любви друг другу посредством соцсетей.

Исполнительница популярных хитов выложила в Инстаграм «жаркую» фотографию в розовом купальнике, показав свою отменную фигуру. Под снимком Анна обратилась к своему любимому и призналась в любви к нему.

«Когда ты рядом со мной – у меня вечное лето», – написала Анна, поставив отметку на аккаунт жениха.

Ответ Янниса не заставил себя долго ждать. Баскетболист написал в комментарии под постом, что он всегда рядом и поставил эмодзи сердечки.

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Поклонники Седоковой обратили внимание не только на милоту в отношениях знаменитостей. Но и на формы певицы и ее загар. Многие написали восторженные слова в адрес Анны по данному поводу, сообщает Пятый канал.

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