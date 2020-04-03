Сбербанк и Google расскажут предпринимателям, как удержать бизнес на плаву во время шторма, в онлайн-программе «Бизнес класс»

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Сбербанк и Google запускают новый формат уроков в совместной образовательной бесплатной программе развития предпринимательских навыков «Бизнес класс»Hangouts Show «Как удержать бизнес на плаву во время шторма?».

Героями видеоуроков станут представители малого и среднего бизнеса, которые работают в индустриях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса COVID-19. Они расскажут, как действовать в новых условиях непредсказуемости и ограничений и при этом находить новые возможности для развития своего дела.

В числе первых участников проекта:

·Ефим Колодкин, сооснователь BASH Today — сервиса аренды площадок для мероприятий;
·Элина Осипова, партнер сети кафе Avocado Point;
·Мария Бородецкая, сооснователь лектория «Синхронизация».

Как изменились подходы к работе с клиентами, что предпринимается для поддержки сотрудников, есть ли взаимопомощь в предпринимательской среде, помогает ли дистанционный нетворкинг и можно ли относиться к текущему кризису как возможности для развития бизнеса — вот темы, которые затронут участники Hangouts Show.

Предприниматели объяснят, с какими сложностями столкнулся их собственный бизнес, и поделятся мерами, которые они уже принимают для компенсации падения спроса и выручки. Благодаря сервису Google Hangouts все участники будут выходить в эфир дистанционно, не покидая своих домов.

Также на платформе «Бизнес класса» в ближайшее время появится первый мастер-класс в онлайн-формате. Тема вебинара — «Особенности удаленной работы и эффективная организация дистанционного офиса».

Мастер-класс состоится в пятницу, 3 апреля, в 13:00 (время московское). Его проведет постоянный эксперт программы «Бизнес класс», нейропсихолог Владислава Друтько, которая имеет 20-летний HR-опыт в банковской, страховой и консалтинговой сферах. Владислава обозначит ключевые аспекты дистанционной работы, расскажет об особенностях управления персоналом в удаленном офисе и главных механизмах управления командами в условиях вынужденной работы из дома.

В Сбербанке и Google уверены: сегодня сильнее те, кто объединяется, делится знаниями и поддерживает друг друга, продолжая учебу даже в это непростое время

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