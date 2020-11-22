Саратовец не помнит, что отрезал голову 6-летнему сыну друга

Возбуждено уголовное дело против 47-летнего жителя Энгельса, который подозревается в убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, пишет ИА «Регион 64».

Преступление произошло вечером 20 ноября в частном доме на улице Рабочих Маевок. Сообщается, что отчим оставил 6-летнего мальчика с приятелем и ушел по делам. Он вернулся через два часа и обнаружил, что гость обезглавил ребенка с помощью ножа.

Как пишет СМИ, злоумышленником оказался Сергей Подгорнов, ранее неоднократно судимый за неуплату алиментов. Гражданин официально не трудоустроен и подрабатывал на стройках.

«Мужик в момент преступления находился в полной прострации под «солями». Он даже не помнил, что убил ребенка. Говорил, что зарезал какую-то девушку», – рассказал источник.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося.