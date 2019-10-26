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Саранская «Лисма» признана банкротом

Крупнейший в РФ завод по производству источников света под названием «Лисма» признан банкротом. Уточняется, что ООО «СаваТранс» и ООО «СтройАвтоТрейд» подали иски в отношении компании.

Причиной для подачи стала задолженность в размере 1,282 млн рублей. Затем кредиторы были заменены на правопреемника ООО «Торгово-закупочная компания «Лисма», которое и подало иск о признании банкротом. Сотрудники компании не отрицали существование долгов на заседании суда. Наоборот, было отмечено, что погасить задолженности не выйдет.

Отметим, что саранская «Лисма» – это один из самых больших в России производителей источников света. Предприятием осуществляется полный производственный цикл. В сборочном пакете фирмы 300 наименований товаров (ламп), сообщает MordovMedia.ru.

Фото: habr.com

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