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Самый быстрый сарай на колесах показал свою мощь на трассе в Великобритании

Сарай на колесах поучаствовал в скоростном заезде с иномаркой Opel Astra третьей генерации. Гонка была устроена на трассе Санта-Под в Великобритании. Соревнование сарая и машины было снято на видео и выложено на канале YouTube VeeDubRacing. Отметим, что заезд выиграл самый быстрый сарай в мире.

Напомним, что самым быстрым в мире сараем транспортное средство было признано в ходе Ultimate Street Car Event на гоночной трассе Санта-Под. Сарай проехал четверть мили за 15,49 секунды, достигнув скорости в 138 км/ч, а Opel Astra преодолел данный участок за 16,03 секунды и разогнался до 136 км/ч.

Примечательно, что самый быстрый сарай на колесах построили, использовав базу от Volkswagen Passat B5 1999 года. Для разгона в сарай поставили 4,2-литровый мотор V8 от Audi RS4, сообщает Регнум.

Фото: скриншот из видео

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