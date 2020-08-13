Рудова объяснила свою «беременность»

Актриса Наталья Рудова отреагировала на слухи о своей беременности, разместив пост в инстаграм.

Ранее пользователи соцсетей, а также некоторые СМИ обратили внимание на видео, на котором Наталья запечатлена с округлившимся животиком, предположив, что она ждёт ребёнка.

Рудова опубликовала фотографию вместе с владельцем сети ресторанов «Тануки» Александром Орловым. Она написала, что это не жених и не отец ребёнка, а хороший знакомый. С ним актриса встретилась в ресторане, чтобы обсудить сотрудничество.

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Наталья отметила, что еда была вкусной и она объелась.

– Не смогла удержаться и не потроллить Эту ситуацию, т.к. обладаю чудесной способностью надувать животик. Сорян, – написала Рудова в инстаграме.