Рудова объяснила свою «беременность»

Актриса Наталья Рудова отреагировала на слухи о своей беременности, разместив пост в инстаграм.
Ранее пользователи соцсетей, а также некоторые СМИ обратили внимание на видео, на котором Наталья запечатлена с округлившимся животиком, предположив, что она ждёт ребёнка.
Рудова опубликовала фотографию вместе с владельцем сети ресторанов «Тануки» Александром Орловым. Она написала, что это не жених и не отец ребёнка, а хороший знакомый. С ним актриса встретилась в ресторане, чтобы обсудить сотрудничество.
Наталья отметила, что еда была вкусной и она объелась.