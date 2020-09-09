Розе Сябитовой из-за опухоли удалили матку

Телеведущей известной программы “Давай поженимся!” Розе Сябитовой удалили матку из-за опухоли в органе. Об этом звезда шоу сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Сябитова призналась, что запустила свое здоровье. Телеведущая отметила, что опухоль была доброкачественная, а болезнь проходила бессимптомно. Но когда все выяснилось, пришлось удалить не только новообразование, но и сам орган из-за запущенной ситуации.

В настоящее время телеведущая находится дома. В выздоровлении, по словам Сябитовой, ей помогают родные стены и свежий воздух.