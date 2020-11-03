Россиянка спрятала отрезанный половой орган во рту мертвого мужа — СМИ

Телекомпания «КТВ-Луч» сообщает о жутком убийстве в городе Сызрани Самарской области, которое произошло несколько лет назад, однако о нем стало известно лишь некоторое время назад.

Шокирующий случай из своей практики рассказал сотрудник морга, в распоряжении которого поступил труп местного жителя.

Сообщается, что ревнивая жена убила мужа, отрезала ему гениталии и положила их в рот погибшего.

«Даже видавших виды специалистов повергла в ужас находка, сделанная в морге. Дело в том, что ревнивая жена закрыла мертвецу рот, поэтому никто не ожидал обнаружить там гениталии», – рассказал источник.

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При вскрытии отрезанную часть тела обнаружили почти в глотке человека. Остальные детали жестокого преступления не разглашаются.