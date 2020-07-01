Россияне заполонили соцсети фотографиями кукурузы

- Advertisement -

В первый день июля россияне начали публиковать в социальных сетях изображения кукурузы. Многие не понимали смысла этих картинок и даже строили конспирологические теории о связи кукурузы с последним днём голосования по поправкам к Конституции. На самом же деле россияне просто присоединились к акции, которая проходит 1 июля по всему миру.

Флешмоб со снимками кукурузы провели ещё в 2018 году в иностранной соцсети. До России этот перформанс дошёл лишь спустя два года. Ещё в апреле пользователи Твиттера призывали «постить фотографии кукурузы и восхищаться ей». Сообщение разошлось по Интернету и попало в крупные паблики во ВКонтакте, сообщает издание TJ. Поэтому сегодня, 1 июля, россияне взорвали соцсети изображениями и мемами с кукурузой.