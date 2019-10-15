Россияне назвали самые скучные профессии

Самой скучной профессией 13% респондентов, принявших участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob, назвали самой скучной профессией профессию охранника. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию РИА «7 новостей».



На втором месте – бухгалтер. Эту профессию считают скучной 9% опрошенных. 8% респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. На четвёртом месте по скуке – работа продавца (5% опрошенных). По 4% набрали профессии сторожа и уборщика.



Работу в офисе и труд библиотекаря считают скучными 3% участников опроса, труд вахтёра и сидячая работа вызывают скуку у 2% респондентов. При этом считают, что скучной работы не бывает лишь 13% опрошенных.



В аналогичном исследовании 2013 года в списке самых скучных профессий также лидировали бухгалтер и охранник (по 13%).



Участниками опроса стали 1000 человек из разных регионов России.

