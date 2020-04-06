Россияне назвали любимое место в доме во время самоизоляции

Жители Российской Федерации рассказали, какое место в доме является у них самым любимым во время самоизоляции. Данные об ответах были предоставлены агентством «Лента.ру» со ссылкой на онлайн-сервис «Туту.ру», который провел опрос.

Анкета позволила выяснить, что россияне больше всего любят находиться на кухне в период самоизоляции во время нашествия COVID-19. Данное пространство стало не только местом приготовления еды, а также трапезы, но и превратилось в рабочее место.

Во время опроса также было установлено, что каждый второй житель РФ по своей воле соблюдает режим самоизоляции. 49% опрошенных заявили, что выходят из дома редко (отправляются в магазин, аптеку или гулять с питомцем). 33% респондентов отметили, что катаются на работу. Семь процентов не покидают дом, прибегая к помощи курьеров. Четыре процента гуляют ночью. Еще 7% не прибегали к самоизоляции.