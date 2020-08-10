Российский футболист посвятил гол умершей маме

Форвард Московского «Спартака» Александр Соболев посвятил гол в игре РПЛ против «Сочи» своей маме, которая умерла 1 августа 2020 года. Футболист расплакался прямо во время матча после забито мяча.

Отличившись в матче голом, Соболев снял игровую футболку. Под ней на игроке была надета ещё одна — с изображением его мамы. Все игроки «Спартака» поддержали партнера по команде. А в Инстаграме сборной России появился пост, посвящённый Соболеву.

Позднее он сама выложил в соцсети пост, в котором пообещал маме быть сильным.

«Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю», — написал он.

Слова форварда растрогали поклонников. Многие пожелали сил и терпения переживающему горе футобилисту, сообщает Пятый канал.