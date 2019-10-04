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Российский эксперт, работавший над «Аватаром», убил родителей из-за собаки

Знаменитый российский эксперт по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев убил своих родителей в Лондоне. Мужчина известен по работе над такими картинами, как «Аватар», «Властелин колец», «Я, робот», «Милые кости», «Восстание планеты обезьян», «Обитель зла», «Люди Икс: Последняя битва».

Кудрявцев зарезал 69-летнего отца и 68-летнюю мать у них дома, в Лондоне. Полицейским о преступлении эксперт рассказал лишь через три дня после совершения убийства.

Во время суда мужчина отметил, что на такой поступок решился из-за разногласий с родителями по теме ухода за его любимым псом породы мастиф. Кроме того, Сергей заявил, что думал о расправе несколько месяцев, сообщает Телеканал Звезда.

Фото: Телеканал Звезда

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