Российские кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал РБК, что организации уже готовятся к повторному закрытию из-за роста заболевших коронавирусом.

В эту ассоциацию входят такие известные кинотеатры, как «Синема Парк», «Формула Кино», «Кино Окко», «Премьер Зал», «Пять звезд», «Люмен Фильм» и другие компании.

— С линейным персоналом специально заключаются краткосрочные контракты на случай нового закрытия. В этих договорах прописаны особые условия работы. Кроме того, владельцы кинотеатров очень внимательно стали относится к договоренностями с арендодателями, — отметил Олег Березин.

Также председатель ассоциации вспомнил, что после «мартовского закрытия» всю продукцию из баров пришлось в срочном порядке утилизировать, так как на всех продуктах истек срок годности. В этот раз владельцы более ответственно подходят к этому вопросу и стараются закупать продукты по-минимуму.