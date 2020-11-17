Роспотребнадзор рассказал, как обработать телефон и предупредить заражение ковидом

Мобильный телефон может быть переносчиком возбудителей вирусных инфекций, гриппа и ковида. Такую информацию опубликовал Роспотребнадзор.

Специалисты надзорного органа пришли к такому выводу на основании следующих причин.

Во-первых, мобильный телефон при разговоре прислоняется к щекам, ушам и другим частям лица.

Во-вторых, люди не выпускают телефон и очень часто берут его с собой в туалет – место, где скапливается самое большое количество бактерий и вирусов.

В- третьих, владельцы не обрабатывают свои гаджеты, боясь их повредить, а также берут их не продезинфицированными руками.

Чтобы предотвратить заражение через телефон необходимо:

Во-первых, тщательно соблюдать гигиену рук. Мыть их не менее 20 секунд с мыльным раствором, обтирать одноразовым полотенцем и всегда иметь с собой антибактериальные салфетки и гели.

Во-вторых, обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно в местах соприкосновения с кожей лица.

Обработку производить после посещения туалета, публичных мест, транспорта и обязательно в конце рабочего дня.