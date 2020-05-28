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Рослесхоз прокомментировал риск повторения лета-2010

7info 2
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В 2020 году наблюдается раннее наступление пожароопасного сезона, сообщили «Известиям» в Рослесхозе.

Агентство подготовило долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах на апрель–октябрь 2020 года, в соответствии с которым осложнение ситуации может возникнуть в том числе в Центральном и Приволжском федеральных округах. В 2010 году на их долю пришлось 74 % подземных (торфяных) пожаров от общего количества по России (9,2 тыс. га против 12,5 тыс. га).

Отвечая на вопрос о риске повторения сценария 2010 года, в Рослесхозе сообщили, что из-за погодных аномалий прогнозирование превышения показателей пожарной опасности лесов и торфяников осложнено. Обстановка зависит «от того, насколько осознанно граждане соблюдают правила пожарной безопасности, находясь на природных территориях», а также от оперативности мер по стабилизации, которые принимаются ответственными службами в регионах России, добавили в агентстве. В этом году субъектам на обеспечение пожарной безопасности в лесах было выделено более 6 млрд рублей.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что лето 2020 года в России может стать рекордно жарким. Эксперты уверены, что ситуация с лесными пожарами в этих условиях ухудшится. Более того, можно ожидать повторения лета 2010 года, когда, по официальным данным, пострадало до 2 млн га.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Смог в изобилии: повторится ли в России лето-2010

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