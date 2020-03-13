Роскачество назвало лучшие марки презервативов

Сотрудники Роскачества провели испытания презервативов, продаю.щихся в Российской Федерации, а после этого назвали самые лучшие и худшие изделия. Всего в тестах участвовали изделия 17 брендов.

В некоторых контрацептивах было найдено повышенное содержание цинка и изопропанола. В этот список вошли изделия марок «Гладиатор», «Гороскоп любви» и «Страсть», а также Contex и «Гусарские».

Специалисты установили, что все проверенные презервативы являются прочными при растяжении, однако товары фирм Okamoto, Ganzo, Durex, Contex и «Страсть» не соответствуют ГОСТу по относительному удлинению при разрыве.

Лучшими и самыми безопасными признаны контрацептивы от компаний Masculan, Sico, Vizit, Playboy, In Time, Torex и Viva. Лучше всех презервативы фирмы Hasico, которые уже в России не продают, сообщает The Village.