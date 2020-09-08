Росгвардейца подозревают в сексуальном насилии над ребенком

На территории Перми задержан сотрудник Росгвардии, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом пишут «Вести Пермь».

Ранее в Сети появилась информация, что неизвестный ворвался в один из пермских домов, попытался изнасиловать хозяйку, а когда та сбежала, надругался над ее сыном. Инцидент произошел 3 сентября. У задержанного нашли служебное удостоверение.

Сообщается, что мужчина служит на Дальнем Востоке. По каким делам он прибыл в Пермь неизвестно.

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По данному факту проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.