«Родня рвется в бой»: от Ефремова скрывают детали уголовного дела

- Advertisement -

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев скрывает от подзащитного, что в уголовном деле о смертельной аварии с его участием появился четвертый потерпевший, которым стал второй сын погибшего водителя Сергея Захарова. Об этом пишет «КП».

По словам защитника, актер до сих пор находится в шоковом состоянии, и если он узнает эту новость, то «сойдет с ума».

Пашаев отметил, что родственники Захарова сейчас ведут борьбу за деньги, хотя от реальной добровольной помощи актера они отказываются.

Адвокат отметил, что Ефремов отказывается от медицинской помощи, несмотря на наличия множества заболеваний.