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Новости мираОбщество

Родительский комитет призвал отменить обязательные ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Елена Лобанова

Обязательную сдачу ЕГЭ и ОГЭ следует отменить в текущем учебном году. С таким предложением выступил Национальный родительский комитет. Соответствующее письмо направлено в Минпросвещения.

В организации «Известиям» пояснили, что причиной, подтолкнувшей к такому решению, стало частичное дистанционное обучение, действующее в ряде регионов страны, включая Москву.

— Мы считаем, что подобная мера позволит снизить стресс для школьников, которые сейчас учатся на удаленке. Качество дистанционного обучения по сравнению с очным форматом страдает, и в некоторых регионах эта разница огромна, — заявила исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина.

Комитет обратился в министерство с просьбой отменить в нынешнем году по аналогии с прошлым ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике. По мнению родителей, выпускники смогут получить аттестат, не сдавая единый экзамен.

По словам экспертов, вопрос также можно решить путем упрощения экзамена. Специалисты отмечают, что если в прошлом году от итогового тестирования отказались всего 10% выпускников, то в 2021-м этот показатель вполне может возрасти до 30%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Сдачи не надо: родители призвали отменить ЕГЭ и ОГЭ в этом учебном году.

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