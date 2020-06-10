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РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой

7info 2
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Россия, а также Индонезия, Китай, Мексика и Австралия вошли в Топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID. Об этом говорится в 14-м ежегодном докладе Института экономики и мира (IEP), который имеется в распоряжении «Известий».

Экономические предпосылки определяют четыре показателя: небольшой госдолг, низкий показатель безработицы, невысокие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли. При этом на выход из кризиса влияет и такой показатель, как индекс PPI, который отражает уровень миролюбия в стране. По этому показателю Россия находится на 37 месте, Китай — на 34-м, Индонезия — на 39-м, Мексика — на 35-м, Австралия — на 13-м.

Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, глобального восстановления после пандемии COVID следует ждать через пять лет после выхода стран из карантина. По оценке института IEP, насколько быстро страны выйдут из кризиса, определяет совокупность экономики с уровнем PPI. Наиболее благоприятно эти два фактора сочетаются у Австралии, Германии, Исландии, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии, Эстонии и Японии. Хуже всего дела обстоят у Бразилии, Венгрии, Греции, Италии, Латвии, Польши, Словакии и Южной Африки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Как пандемия сказалась на миролюбии стран

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