Ревнивец зверски убил нового возлюбленного бывшей жены

Житель Набережных Челнах не смог смириться с тем, что его бывшая жена довольно быстро устроила свою личную жизнь, и напал на пару, пишет «КП».

Сообщается, что 18 сентября злоумышленник взял топор и собаку, подкараулил возлюбленных около работы экс-супруги. Когда она вместе с новым сожителем садилась в машину, ее бывший муж разбил стекло авто топором и напал.

Новый возлюбленный дамы пытался убежать, однако мужчина натравил на него собаку. Животное ало и повалило мужчину на землю. Тут уже подбежал и сам ревнивец и несколькими ударами топора по голове убил соперника.

Изверг хотел расправиться и с бывшей женой, но та успела забежать в ближайшее здание и спастись. Ревнивца вскоре задержали. В отношении его возбудили уголовное дело.