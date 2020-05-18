Ревнивец пытался убить двух маленьких детей под Волгоградом

23-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела в Волгоградской области. Его подозревают в нанесении ударов ножом 5-летней девочке и 4-летнему мальчику. Пострадавшие являются детьми нападавшего и его сожительницы.
Молодой человек несколько раз поругался со своей возлюбленной. Побывав в доме ее родителей. Он вернулся к себе домой и стал вымещать все зло на детях. В итоге он ранил ножом 5-летнюю дочку и 4-летнего сына.
В день нападения 23-летний парень был задержан. По факту случившегося ведется расследование, сообщает V1.
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