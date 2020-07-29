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Новости мираПроисшествия

Ребёнок и четверо взрослых пострадали в ДТП под Томском

Иван Федоров
Фото: Томск.ру

Жесткая авария случилась в Томской области, на 10 километре автодороги между Томском и Мариинским. В результате происшествия травмированными оказались 5 человек.

Согласно предварительной информации, виновницей ДТП стала водитель автомашины Toyota Corolla. Она совершила выезд на встречную полосу. Именно там случилось столкновение с Nissan Diesel и Toyota Townace, которые двигались навстречу.

В итоге травмированными в массовом ДТП оказались 7-летний ребёнок и четверо взрослых. Все они отправлены в больницу, сообщает Томск.ру.

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