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Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП под Пермью

18 ноября на территории Пермского края случилась серьезная авария. В результате ДТП травмированными оказались три человека.

Сообщается, что инцидент произошел на 20-м километре трассы Кукуштан – Чайковский. Именно там пермяк 1981 года рождения, управляя автомашиной Лада Гранта, потерял контроль над авто и допустил съезд отечественной легковушки в кювет. После этого машина перевернулась.

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В итоге травмы получили виновник ДТП, а также женщина-пассажир 1982 года рождения и двухгодовалый ребёнок. После аварии начата проверка, сообщает АиФ Пермь.

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