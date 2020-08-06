Ребенок и двое взрослых погибли в автокатастрофе под Тамбовом

Трое погибли, двое получили травмы в результате лобового столкновения двух легковых машин на территории Тамбовской области. Авария случилась на 528-м километре автомобильной дороги Р-22 «Каспий».

В лобовом ударе сошлись хэтчбек KIA Rio и внедорожник Range Rover. После столкновения машины стали похожи на груду металла. У каждой из них сильной повреждена передняя часть.

В результате происшествия смертельные травмы получили водительница хэтчбека 1971 года рождения, мужчина 1992 года рождения и четырехлетний мальчик. Как сообщает РЕН ТВ, во внедорожнике оказались травмированными водитель и пассажир.

По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются детали автокатастрофы.