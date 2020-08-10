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Новости мираОбщество

Рассуждавшая о прожиточном минимуме Блёданс заявила, что устала экономить

Иван Федоров
Фото: Инстаграм Эвелины Бледанс

Известная актриса Эвелина Блёданс рассказала, что хочет обставить свою первую собственную квартиру. Она отметила, что устала экономить и хочет купить в жилье старинную мебель или другие предметы интерьера.

«Я хочу, чтобы были элементы русской классики, каких-то классических усадеб. Чтобы на стене можно было повесить какое-нибудь произведение современного искусства, олицетворяющее состояние нашей души с Семеном — состояние безусловной любви. Мне очень хочется, чтобы в квартире было несколько предметов старины. Допустим, какой-то винтажный, антикварный комод. Это моя мечта, которую я почему-то всегда откладывала на потом», — рассказала Бледанс.

Артистка отметила, что раритетные вещи наверняка стоят дорого. Но она надеется, что поклонники иди знакомые помогут ей приобрести подобные товары по сниженным ценам. Кроме того, Эвелина заметила, что устала экономить на себе и не хочет больше этого делать.

«Я всегда жалела деньги для себя. Всю жизнь я экономила на себе. Вот у меня такой шкаф — ну, ничего, я с ним как-нибудь разберусь. У меня такая кастрюля — да ничего, что я буду лишние деньги тратить, в этой кастрюле еще поварю. Я не хочу больше так жить! Я устала экономить для кого-то, я хочу жить для себя, для своего ребенка, полностью получать удовольствие», — призналась актриса.

Она отметила, что мечтает о старинном комоде или буфете, столиках или тумбах, пишет Пятый канал.

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