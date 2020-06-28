Раскрыты жуткие подробности нападения алабая на мать-одиночку

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Газете «МК» стали известны подробности инцидента, который произошел в Раменском районе Подмосковья.

Сообщается, что 20 июня 35-летняя женщина вышла из своего частного дома в деревне Ивановка и направилась на работу. В какой-то момент на мать-одиночку напала соседская собака породы алабай. Она вцепилась женщине в левую руку. Свидетелем нападения стал сын жертвы. Он позвал на помощь сотрудника близлежащего магазина. Тот вместе с другими мужчинами сумел отогнать пса.

Как стало известно, потерпевшая сначала попала в НИИ Склифосовского, а затем в 67-ю больницу. Сейчас хирурги спасают фрагменты руки молодой женщине, часть которой пришлось ампутировать, так как начался воспалительный процесс. Женщину ждет еще одна операция.

По словам соседей, алабай часто сбегал с участка местного жителя. Как рассказали родственники жертвы, мужчина даже не извинился. Собаку он якобы кремировал, хотя разрешение должен был дать местный ветеринар. Сам пенсионер утверждает, что сторона пострадавшей не идет на контакт. Мужчина намерен нанять адвоката и все юридические вопросы решать уже через него.