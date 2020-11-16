Раскрыты детали «изнасилования» школьниками 11-летней подруги под Самарой

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу ФАН подробности резонансного инцидента в поселке Междуреченск.

Сообщается, что группового изнасилования 10-летними мальчиками их 11-летней подруги не было.

«Дети находились в гостях и устроили эксперимент, насмотревшись порно. Все было абсолютно добровольно», — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что трое ребят якобы надругались над девочкой. В изнасиловании своей дочери их обвинила мать школьницы. С места происшествия изъяты следы крови и другие вещественные доказательства.