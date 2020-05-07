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Раскрыта тайная связь гибели Босова и задержания бизнесмена Быкова

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Газета «Московский Комсомолец» узнал, что миллиардер Дмитрий Босов, тело которого было найдено накануне в его резиденции в Подмосковье, должен был стать свидетелем по делу против красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова.

Сообщается, что он был задержан 7 мая по подозрению в двойном убийстве 26-летней давности.

Как пишет СМИ, Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 90-ые. Вероятно, тот факт, что Босова хотели сделать свидетелем мог вывести олигарха из душевного равновесия, после чего он, предварительно, свел счеты с жизнью.

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