Раскрыта тайная связь гибели Босова и задержания бизнесмена Быкова

Газета «Московский Комсомолец» узнал, что миллиардер Дмитрий Босов, тело которого было найдено накануне в его резиденции в Подмосковье, должен был стать свидетелем по делу против красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова.
Сообщается, что он был задержан 7 мая по подозрению в двойном убийстве 26-летней давности.
Как пишет СМИ, Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 90-ые. Вероятно, тот факт, что Босова хотели сделать свидетелем мог вывести олигарха из душевного равновесия, после чего он, предварительно, свел счеты с жизнью.
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