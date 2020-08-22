Пятеро детей пострадали в ДТП в Петербурге

Пять детей были травмированы во время аварии с двумя машинами в Санкт-Петербурге. Инцидент случился на территории Красносельского района, на улице Тамбасова.

Как сообщает Пятый канал, виновником происшествия стал водитель седана Volkswagen Passat.он потерял контроль над своим транспортным средством, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с Kia Rio, за рулем которой была женщина 1983 года рождения.

В итоге травмированными оказались три мальчика 2004 и 2005 годов рождения из немецкой машины, и два ребенка 2014 и 2015 годов рождения из корейского авто. Все дети были доставлены в больницу. Кроме того, пострадал мужчина 1983 года рождения.

Реклама

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.