Пять человек погибли в автокатастрофе под Самарой

Автокатастрофа произошла на территории Самарского региона. Она унесла сразу пять человеческих жизней. Еще один человек получил травмы и выжил.

Авария случилась на 59-км трассы Самара – Волгоград. Участниками столкновения стали «Лада-Веста» и BMW.

Как сообщает РЕН ТВ, на месте происшествия скончались два человека – мужчина и ребенок. Еще три человека (мужчина, женщина и ребенок) умерли в карете скорой помощи.