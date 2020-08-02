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Новости мираПроисшествия

Пять человек погибли в автокатастрофе под Самарой

Иван Федоров

Автокатастрофа произошла на территории Самарского региона. Она унесла сразу пять человеческих жизней. Еще один человек получил травмы и выжил.

Авария случилась на 59-км трассы Самара – Волгоград. Участниками столкновения стали «Лада-Веста» и BMW.

Как сообщает РЕН ТВ, на месте происшествия скончались два человека – мужчина и ребенок. Еще три человека (мужчина, женщина и ребенок) умерли в карете скорой помощи.

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