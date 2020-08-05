Пьяный водитель снес двух женщин в Москве: одна погибла

Пьяный водитель совершил наезд на двух женщин в Батайском проезде на территории столицы. Мужчина двигался на автомобиле марки Mercedes и не затормозил перед пешеходным переходом, по которому двигались потерпевшие.

В результате происшествия обе женщины получили серьезнейшие травмы. Одна из пострадавших умерла на месте ЧП до приезда врачей. Вторую срочно отвезли в больницу с тяжелейшими ранениями.

По факту произошедшего ведется расследование. Выясняются детали ЧП, пишет РЕН ТВ.