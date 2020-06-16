Пьяный таксист сбил шедших за аттестатами школьников

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Возбуждено уголовное дело в отношении таксиста, который устроил смертельную аварию в селе Иглино в Башкирии. Об этом говорится на сайте СК по региону.

Инцидент произошел накануне днем. Сообщается, что пьяный водитель Renault Logan выехал на правую обочину и сбил четырех школьников. По предварительной информации, они шли в школу за аттестатами.

В результате 15-летняя школьница погибла на месте. Еще один подросток госпитализирован. При этом виновник ДТП пытался скрыться, но его задержал очевидец.