Пьяный полуголый пассажир устроил дебош в Домодедово

Появилось видео с участием пассажира, который устроил пьяный дебош в Домодедово. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в зале прилета международных авиалиний у пункта контроля. ПО словам очевидцев, мужчина стал вести себя неадекватно на борту рейса «Ереван-Москва». Как уточнили в ведомстве, пассажир вел себя неадекватно в аэропорте.

Сообщается, что он оголил торс, словесно конфликтовал с представителем пограничной службы. К нему применили физическую силу. На пассажира был составлен административный протокол.