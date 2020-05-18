Пьяный полицейский лишился работы после ДТП в Татарстане

Правоохранитель из Татарстана остался без работы после того, как стал виновником массовой аварии. В момент ЧП мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
ДТП произошло 17 мая в Арске. Находившийся в отпуске полицейский, управляя седаном Лада Гранта, протаранил две машины, ехавшие в попутном направлении. Выяснилось, что в момент инцидента страж порядка был пьяным.
В результате произошедшего провели проверку и по ее итогам уволили севшего пьяным за руль полицейского. Его руководителям был назначен строгий выговор, сообщает РЕН ТВ.
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