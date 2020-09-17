Пьяный дед грозился выкинуть двухлетнего внука из окна в Сургуте

В Сургуте пьяный 68-летний дед, устроивший застолье у себя в квартире, чуть не выкинул из окна ребенка, высунув малыша из окна пятого этажа, пишет «КП».

Инцидент произошел 14 сентября в одной из квартир по улице Кукуевицкого. Мужчина держал мальчика головой вниз и грозился сбросить с высоты. В этот момент мама ребенка пошла в магазин, а папа находился на работе.

Один из очевидцев рассказал об этом полицейским. На место происшествия прибыли стражи порядка. Им пришлось взломать дверь квартиры, чтобы попасть внутрь.

На месте происшествия задержан пенсионер. Малыша передали работникам скорой медицинской помощи. Травм у мальчика не оказалось. В отношении деда возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».