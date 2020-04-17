Пьяного рабочего разрубило жаткой комбайна

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На одном из сельхозпредприятий Назаровского района в Красноярском крае произошла трагедия. Об этом пишет портал «НГС24».

Сообщается, что рабочий, заготавливавший силос в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие, оступился и упал в механизм жатки уборочного комбайна. Смерть наступила на месте происшествия.

Суд признал вину работодателя, который не уследил за работником, и постановил взыскать в пользу матери погибшего 370 тысяч рублей.