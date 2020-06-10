Пьяная толпа устроила драку с полицейскими в Татарстане

В Татарстане мужчина устроил жесткую потасовку с полицейскими. Инцидент случился в поле, за деревенскими домами, и был снят на видео.
Правоохранители приехали к компании пьяных людей, отдыхавших в поле. Однако одному из «гуляк» приезд страже порядка не понравился. Он стал пререкаться с полицейскими, началась драка. Во время конфликта агрессивный мужчина осыпал оскорблениями полицейского. Кроме того, он грозился отнять оружие у блюстителя закона.
Дебошир повалил полицейского на землю, а затем пнул его. Однако вскоре его самого «заломали», сообщает «Вечерняя Казань».
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