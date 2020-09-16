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Новости мираПроисшествия

Пьяная мать чуть не убила младенца в Тульской области

Никита Брыкин

Прокуратура и следователи проверяют видео с пьяной матерью, которая грубо прокатила сына в коляске по горкам в скейт-парке в городе Ефремове, передает телеканал РЕН ТВ.

Ранее в Сети появился ролик, который возмутил пользователей жестоким обращением с малышом в коляске.

На кадрах видно, как женщина, находясь в неадекватном состоянии, грубо катает коляску по горкам. В какой-то момент мать заваливается на маленького сына. После падения малыш начинает громко плакать.

Кроме того, дебоширка кричала на отдыхавшую в парке молодежь.

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