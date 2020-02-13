Пьяная компания поймана после погони в Челнах

На территории Набережных Челнов полицейские задержали пьяную компанию после погони. Момент инцидента заснял видеорегистратор, установленный в автомобиле нарушителей порядка.

При просмотре видео видны маневры лихача, а также эмоциональные переговоры уходящей от погони толпы. Водитель и не думал останавливаться даже после того, как правоохранители расстелили на его пути ленту, усеянную шипами.

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Приятели нарушителя призывали автомобилиста остановиться, однако последний не сдавался, ускоряясь. В финале погони за лихачом гонятся уже несколько экипажей ДПС. Спустя некоторое время стражи порядка задерживают гонщика. Теперь у него не будет шанса доказать свою невиновность, ведь в салоне машины был регистратор, который и заснял эффектный «экшн», сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ