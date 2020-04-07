Путин высказался о вирусологах и пике COVID-19

Президент РФ Владимир Путин отметил, что пик пандемии COVID-19 в России еще не пройден. Кроме того, глава государства заявил, что в нашей стране почти все уже стали вирусологами. Такие заявления российский лидер сделал во время совещания по борьбе с коронавирусом, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, Путин заметил, что, если ситуация с распространением COVID-19 позволит, нерабочие дни могут быть сокращены. Также, по словам президента, нужно «избежать чужих ошибок, не учиться на своих».

Лидер России полагает, что все принимаемые властями решения должны соизмеряться с угрозой и должны быть «адекватны ситуации».