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Психологи: Социальные сети назвали опасными для психики

Психологи заявили, что у многих жителей России может проявиться синдром упущенной выгоды из-за упущенных возможностей. Он усилится после новогодних каникул, когда зачастую люди начинают хвастаться проведением праздников в соцсетях.

Специалисты отмечают, что из-за этого могут возникнуть проблемы с психикой, потому что речь идет и о недополученных впечатлениях, и о материальной составляющей. У смотрящих на друзей и знакомых может проявиться тревога, если они останутся без интернета. Ведь именно он помогает таким людям получить впечатления, которые приносят страницы приятелей в соцсетях.

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, психологи призывают разнообразить свой досуг, а также начать общение с реальными людьми, оставив меньше времени на просмотр контента в соцсети, сообщает РЕН ТВ.

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